南港輪胎前副總胡文埕 涉收回扣遭聲押

南港輪胎前副總胡文埕(黑衣遮頭者)與妻子(紅衣遮頭者)涉收回扣遭刑事局移送北檢(陳志賢攝)

南港輪胎再爆內鬼案，繼前協理陳啟清收回扣後，南港輪胎經內部清查，發現前副總經理胡文埕，涉嫌自2010年起，利用負責機器採購業務機會，夥同劉姓妻子向廠商收取千萬元回扣，廠商取得訂單後，再提高報價，南港輪胎因發現機器價格偏高，懷疑有內鬼，報案處理；台北地檢署昨指揮刑事局搜索胡男住處，約談胡、劉2人到案，今訊後依違反證交法背信罪聲押胡男，胡妻劉女則100萬交保並限制出境。

涉案的胡文埕已於2014年初申請退休。

南港輪胎爆發高層涉收回扣弊案已非首次，2年前，南港輪胎前協理陳啟清利用掌管採購權職務機會，向原料代理商收受5億餘元回扣，被判刑5年、併科罰金1500萬元定讞；日前南港輪胎進行內部清查，又發現6年來多筆設備採購案價格明顯高於市價，疑有人從中牟利，報案處理，查出胡文埕涉案。

(中時)