桌球》江宏傑：比賽容易 拍片有挑戰
受邀擔任106台北燈節代言人的桌球好手江宏傑，30日在台北市南港運動中心拍攝宣傳片，這雖然不是江宏傑第一次代言，但卻是他第一次獨挑大樑，對於上鏡頭拍片，江宏傑表示，相較之下比賽容易多了，畢竟可以自己掌控得住，拍片則有挑戰性。
江宏傑過去在鏡頭面前總是放不開手腳，經過與福原愛相戀，受到台灣與日本媒體的追蹤報導後，現在站在鏡頭面前已可從容應答，然而拍攝宣傳片對他而言仍然沒有那麼簡單。
小傑說，「即便先前已有拍片的經驗，但這次是我單獨一人對著鏡頭，心裡頭還是有些許緊張，不像在比賽時那樣的輕鬆。」
台北市觀光傳播局長簡余晏表示，江宏傑與福原愛尚未傳出戀情的時候，就已有打算找他當台北世大運代言人，如今請他代言台北燈節是希望藉由他在台日的人氣吸引日本旅客來台，這支燈節宣傳片預定1月中播放，到時候台灣民眾就可以在電視機前面看到帥氣十足的江宏傑。
(中時電子報)
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