放任癱瘓手足死 3兄弟遺棄致死罪嫌起訴
56歲歲陳姓男子，20年前因車禍行動不便，長期由父母照顧，前兩年又跌倒骨折、長期臥床，年邁父母無力為他翻身、清洗，致全身大面積褥瘡於今年元月死亡。檢察官認為死者排行老二，還有大哥、兩個弟弟可照顧他，兄弟間互負撫養義務，依遺棄致死罪嫌起訴3兄弟。
住在大里區的80多歲陳姓老夫妻，育有4子，老二離婚無孩子，20年前因車禍不良於行無法工作，照顧重擔落在父母身上；前年12月老二又跌倒大腿股骨、脛骨骨折，去年10月再次跌倒從此臥床，大小便無法自理和翻身。
陳姓老夫妻年邁，且以撿破爛過日，平日只能為老二餵食湯水，根本無法為他翻身，有時情況危急，只能請里長代叫救護車送醫。
臥床的老二於今年1月6日往生，檢察官相驗發現死者因長期臥床，導致背部、大腿區大面積褥瘡，加上雙下肢水腫、吸入性肺炎、呼吸衰竭、敗性死亡。認定是長期沒有下床、翻身、清洗，致病情惡化加速死亡。
雖死者的哥哥和兩個弟弟辯稱，老二長期都是由父母在照顧，並非無人照顧。檢方認為，死者父母年邁，生活自理都已艱難。依民法規定，兄弟之間互負扶養義務，3兄弟明知老二需要他人照顧，陳家老大、老四也都住在隔壁，卻放任手足病情惡化死亡，將3兄弟依遺棄致死罪嫌起訴。
(中時)
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