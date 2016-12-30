非法收受巨額財物 國台辦前副主任龔清概被提起公訴

據大陸最高人民檢察院官方網站消息，近日，河南檢察機關依法對中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室原副主任龔清概涉嫌受賄案提起公訴。檢方指控，職務上的便利，為他人謀取利益，索取、非法收受他人巨額財物，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

大陸最高人民檢察院官方網站今天公布消息，河南、廣西檢察機關依法對中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室原副主任龔清概涉嫌受賄案，廣東省人民政府原副省長劉志庚涉嫌受賄案提起公訴。

大陸最高檢指出，龔清概涉嫌受賄一案，經最高人民檢察院指定，由河南省人民檢察院偵查終結後移送河南省安陽市人民檢察院審查起訴，安陽市人民檢察院向安陽市中級人民法院提起公訴。檢察機關起訴指控：被告人龔清概利用其擔任福建省晉江市人民政府市長、中共晉江市委書記，福建省南平市人民政府市長，中共福建省委平潭綜合實驗區工作委員會書記兼管理委員會主任等職務上的便利，為他人謀取利益，索取、非法收受他人巨額財物，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

公開資料顯示，龔清概生於1958年6月，福建石獅人，1979年3月入黨，1980年9月參加工作。1978年，泉州地區幹部大換血，組織部門在泉州轄區內選拔任用了一大批年輕幹部，龔清概也在此列，

在龔清概35年多的工作生涯中，前33年都是在福建省度過。他的仕途起步於福建晉江，1980年任福建省晉江縣委組織部幹部、組織科科長。此後他曾擔任晉江市市長，泉州市委副書記，南平市市長等職。

綜合大陸媒體報導，龔清概主政晉江時，在一個工業園區建設中，曾採用「先上車後補票」的做法，把一些工業用地定價為12.5萬元(人民幣，下同)一畝。如果企業按每畝5萬元的價格先把錢交到他個人手裡，那麼他就允許企業每畝土地暫交1萬元使用金即可使用，以後再補辦手續。龔清概由此拿到了他個人的「第一桶金」，並獲得了「龔十億」稱號。

龔清概還被陸媒爆出，通過聯姻擴大家族影響力，其子娶了泉州市一名市領導的女兒，他的侄兒、侄女，有人嫁給省裡廳官之子，有人娶了企業家的千金小姐。龔氏家族由此橫跨政商兩界，多次插手市政工程和地產項目。據報導，龔清概的妹夫曾承包過晉江人行道擴建工程，將浴室用的馬賽克磚鋪設在體育場外的人行道上，完工後不久就被發現工程質量太差。

(旺報)