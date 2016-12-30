MLB》劍指隊史經典賽首冠 美國隊陣容再升級

戈史密德(左)與墨菲(右)將披美國隊戰袍，出征明年3月的經典賽。(美聯社資料照)

看來美國隊這次經典賽要玩真的！依據MLB記者莫洛西(Jon Morosi)指出，國民隊二壘手墨菲(Daniel Murphy)與響尾蛇隊一壘手戈史密德(Paul Goldschmidt)允諾披美國隊戰袍，將出征明年3月的經典賽。

墨菲本季可說打出代表作，繳出3成47的打擊率、25發全壘與104分打點，長打率更高達5成95，同時他還轟出國聯多的47發二壘安打，可說是兼具力量和速度的全方位打者；而戈史密德本賽季也不遑多讓，本季2成97的打擊率，24發全壘打，95分打點，同時還有32次盜壘成功，表現也十分亮眼。

墨菲與戈史密德的加入，配合洛磯隊明星三壘手艾瑞納多(Nolan Arenado)，無疑強化美國隊的內野防線，更讓打線火力更升級，有趣的是，墨菲與戈史密德2人分別是今年與去年國聯年度MVP票選的第2名，儘管最終成了遺珠之憾，但也代表2人過去表現仍具有高水準的實力。

世界公認棒球強權國家的美國隊，至今在經典賽仍是一冠難求，因此為保顏面，此次美國可說是精銳盡出，包括國民賽揚強投薛爾瑟(Max Scherzer)、光芒王牌投手阿契(Chris Archer)、金鶯隊明星外野手瓊斯(Adam Jones)、殷仔隊友葉利奇(Christian Yelich)及遊騎兵當家鐵捕克洛伊(Jonathan Lucroy )等球星也都名列其中，陣容可說是星光熠熠。

(中時電子報)