浩子手寫心內話 訴暫別演藝圈原因

雙人團體「浩角翔起」成員浩子明年暫別演藝圈，今天凌晨在社群網站臉書（facebook）貼出手寫「心內話」，要帶妻小環遊世界，「證明我不是亂說」，回來再分享沿路故事給大家。

「浩角翔起」由浩子（謝炘昊）和阿翔（陳秉立）組成，曾以節目「食尚玩家」獲第46屆電視金鐘獎綜藝節目主持人。浩子明年將暫別演藝圈，要多花時間帶妻小環遊世界，但「浩角翔起」不會解散。

浩子凌晨在「浩角翔起」臉書粉絲專頁貼出手寫「心內話」表示，「Hola（Hello）：Buenas noches（晚安）。1年前，我開始學西班牙文，想回去巴塞隆納，想跟在地的，用西文聊上幾句」，記得第一眼看到聖家堂，覺得是天堂的某個地方。

他說，有天早上跟著80幾顆熱氣球，緩緩飛在土耳其天空，跳進有食人魚的亞馬遜河，威尼斯貢多拉船夫的槳敲到他的頭，才在雪地醒來，卻不覺得冷，原來是櫻花吹成的雪，想沖個澡清醒，一直加冷筍，才知道蓮蓬頭出來的是冰島的水，還好有人把他揹出浴室，不然就要見極光了。

浩子表示，客廳有隻草泥馬，在喝青蛙加啤酒打成的果汁，腳裡繫著一只懷錶嚷嚷「來不及了、來不及了」，朝牠追去，進入一個黑暗洞穴，出來是一座人臉輪廓的山，鼻子尖尖的。

他說，「我跟我的老婆、小孩說這個故事，他們都不相信，只叫我在開車的時候，不要亂發脾氣，我先帶他們去看看這些地方，證明我不是亂說，然後，回來，我再分享沿路上的故事給你們聽。謝謝你們、我愛你們、Yo Te Amo（我愛你）」。1051230

(中央社)