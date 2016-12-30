元旦新制 300萬人健保國保漲

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106年元旦新制，國民年金保險費調整，一般保險人每月保費增54元，影響人數353萬人；配合基本工資調整，健保投保金額也修正，共298萬人保費微漲。

依規定，國民年金保險費率於法施行第一年為6.5%；於第三年調高0.5%，以後每2年調高0.5%至上限12%，但保險基金餘額足以支付未來20年保險給付時，不予調高。

國民年金開辦至今，經4次精算作業，此次精算評價日的基金餘額不足支付未來20年保險給付，從106年元旦起，保險費率調高0.5%，費率由原來的8%調整為8.5%。

根據衛生福利部統計，國民年金保險費率調整後，一般保險人每月應負擔保費從新台幣878元增加為932元，每月增加54元（平均每日多付1.8元），其他各類應繳費被保險人（未含低收入戶及重度以上身障者）則每月增加27元至41元的自付保費（平均每日多付0.9元至1.4元）。

國民年金保險費率調整受影響人數為353萬人，每年保費收入增加約21億元。

因應基本工資調整，全民健康保險投保金額分級表配合修訂，投保金額分級表第1級為2萬1009元；另配合級數調整，未僱用人員的專技以第6級2萬6400元起申報；村（里）鄰長以第12級3萬4800元為投保金額。

衛福部估算，健保費投保金額調整後，影響人數合計298萬人，預估1年增加保險費收入約14.37億元。

此外，住院應自行負擔費用，在急性病房住院30日以內或於慢性病房住院180日以內，同一疾病每次住院應自行負擔費用最高金額從3萬6000元調高為3萬7000元，全年累計應自行負擔費用最高金額也調高到6萬2000元。推估受影響人數約1.1萬人。1051230

(中央社)