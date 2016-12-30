1月勞動新制 勞工特休假增多

勞動基準法修法當中的新增特休假跟國定假日全國一致，從1月1日正式上路。

立法院12月6日三讀修正通過勞基法部分條文，勞工每7日中至少應有2日休息，1日為例假，1日為休息日。總統府12月21日發布總統令，正式公布勞基法相關修法條文。其中有關一例一休部分，已經在12月23日上路，而新增特休假跟國定假日全國一致，從1月1日正式上路。

從1月1日起，勞工在同一雇主工作滿半年以上未滿1年，給予3天特休假；1年以上未滿2年，7天；2年以上未滿3年，10天；3年以上未滿5年，14天；5年以上未滿10年，15天；10年以上每年加1天至30天。

且特休假由勞工排定，若特休假未休完，雇主應發給工資。而雇主應將勞工每年特休及未休假所發給的工資數額，記載於勞工工資清冊，每年定期將其內容以書面通知勞工。若雇主認為其權利不存在，應負舉證責任。

國定假日規定與內政部主管的「紀念日及節日實施辦法」所定的應放假之日一致，全年總共只有12天應放假的國定假日，不過勞工部分仍多放一個勞動節。

至於輪班制的勞工應有連續11小時的休息時間部分，實施日期則由行政院定之。1051230

(中央社)