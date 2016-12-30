元旦起 八方雲集喊漲客運業者還在撐
2017年即將到來，受「一例一休」上路等因素影響，連鎖業者「八方雲集」將從明年1月1日起，調漲部分商品售價。但一再喊漲的國道客運業者，春節前不漲價，預定元宵節前後再調整票價。
一例一休新制上路再加上成本上揚，八方雲集業者說，從1988年成立以來，湯品、豆漿從未調漲過，但隨著年年增加的原物料、人事成本以及新政策實行，不得不調漲部分產品價格。
業者說，從明年1月1日起，調漲25元湯品至30元，豆漿由每杯15元調漲為17元，韭菜口味水餃及鍋貼則調漲0.5元為每顆5.5元。
不過，其連鎖速食業者並非不漲，而是已經在今年相繼漲價，包括麥當勞、肯德基、台灣必勝客都已經宣布過調漲部分產品價格。
一例一休實施後，國道客運業者因成本增加，紛紛提出調高票價措施，首都客運率先公布明年1月5日起宜蘭線全票漲新台幣2到8元，國光客運、統聯客運也都擬妥漲價方案。
不過，公路總局與客運業者協商後，客運業者同意暫緩漲價，農曆春節前仍維持現行售價，預定元宵節前後再調整。1051230
(中央社)
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