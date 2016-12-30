蔡英文視導601旅 承諾當國軍堅強後盾

蔡英文聽取國軍簡報。（楊明峰攝）

蔡英文發表談話，肯定國軍付出。（楊明峰攝）

蔡英文發加菜金。（楊明峰攝）

直升機動態操演。（楊明峰攝）

陸軍航特部601旅去年爆發阿帕契姐事件，重創部隊士氣。蔡英文總統30日視察位於桃園龍潭的601旅時表示，陸軍航特部隊平常艱苦訓練，打造出堅強戰力，但社會對各位期待高，確實造成很大壓力，一旦表現不如預期，責難相對比較強烈，相信601旅是最精銳的戰士，有信心大家用精實訓練、最好表現，一點一滴贏得社會認同，總統也承諾會當國軍最堅強的後盾。

蔡英文今上午視導601旅，聽取軍方簡報、視導直升機動態操演，並發放加菜金慰勞。她說，601旅是陸軍的菁英部隊，一流人才操作先進的武器，捍衛北部地區國家安全，特別前來肯定各位的努力。

蔡英文說，「災難在哪裡，陸軍就在哪裡」，人民見到各位，就會安心，特別在過去一年，陸軍就派出9萬人次救災，獲得社會肯定。

(中時)