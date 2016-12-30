年關將至 總統視導陸軍601旅勉勵官兵

總統蔡英文30日上午視導陸軍航空特戰指揮部第601旅，並在阿帕契攻擊直升機前聽取軍方簡報；總統表示，陸軍是國軍的基礎，是嚇阻敵人進犯、保衛國土安全的堅實戰力。

總統視導阿帕契攻擊直昇機換裝飛行訓練，並聽取簡報，檢視模擬機的訓練情況。總統說，601旅是陸軍的精英部隊，有一流的人才，操作先進的武器，捍衛北部地區，確保國家安全。

總統說，陸軍是國軍的基礎，是嚇阻敵人進犯、保衛國土安全的堅實戰力，同時，當遭逢天災人禍時，陸軍更是防護民眾生命安全財產的主力。

總統讚賞陸軍官兵，一向有最強的應變能力。她表示，長期以來，在每一次的救災任務中，各位的表現都讓台灣社會有目共睹。災難在哪裡，陸軍就在哪裡，只要看到各位，人民就會安心。

總統說，國軍救災的表現獲得社會的肯定，也用實際行動贏得人民的信心，不僅重建「軍愛民、民敬軍」的關係，更讓民眾相信，一旦遭逢外敵入侵，這樣的部隊絕對可以捍衛國家、保護民眾，達成任務。

總統也提到，陸軍航特部隊平常的訓練很艱苦，但正是這樣的訓練，才能打造出最堅強的戰力；總統也說，社會對各位的期待很高，這樣的期許，確實是很大的壓力，所以當表現不如預期的時候，責難也相當地比較強烈。

但總統強調她有信心，大家會用精實的訓練、最好的表現，一點一滴贏回社會的認同，她也承諾，一定會當最堅強的後盾。

(旺報)