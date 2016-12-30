酒駕奪3命 葉少爺昨假釋今首度向地檢署報到
4年前酒駕奪3命的「葉少爺」葉冠亨假釋後，30日向高雄地檢署首次報到，觀護人向他叮囑應注意事項，葉則再度回應，會在和解金以外，另以自己的力量負擔許小妹妹的學費到成年，對於外界的批評也全都虛心接受。
依規定假釋後24小時應向執行的地檢署報到，今早9時50分，葉一身輕裝到雄檢保護管束報到處報到，填完資料即由榮譽觀護人向他解釋應注意事項，由於他的個案社會矚目，他分案所屬觀護人慎重起見，今也先跟他約談。
雄檢主任觀護人韓國一指出，葉冠亨有意願以自身例子做為酒駕教材，因此可望在法治教育課程找他分享，若評估有需要，也會安排心理服務，由專業心理師輔導，至於葉雖有意願進行修復式司法，但仍要視被害家屬意願。
葉冠亨表示，29日假釋後依習俗吃豬腳麵線，不過剛出獄，睡得並不習慣，對於網友、外界批評，他表示會虛心接受。而前一天所講負擔許小妹妹學費，他解釋是在和解金外，自己額外想做的，也是表達對家屬的虧欠。
雄檢指出，葉冠亨假釋期滿日為2019年7月19日，換算還有2年6月20天，這段期間他仍需每月向觀護人報到，若未按時報到，或在假釋期間故意更犯罪，並受有期徒刑以上宣告，將會被撤銷假釋。而他下次報到日為明年1月18日。
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(中時)
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