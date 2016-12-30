桌球》婚後備戰世大運 江宏傑：替台灣留下金牌

世大運桌球國手江宏傑擔任2017臺北燈節代言人，30日為台北燈節拍攝宣傳影片。（鄭任南攝）

江宏傑表示跨年會在台北，看老婆福源愛的意願，再決定是否參加101大樓的煙火秀。（鄭任南攝）

即將在1月1日元旦當天迎娶日本人氣球星福原愛，完成人生最重要階段的台灣桌壇帥哥江宏傑，他預定在婚後休息2天就回到歐洲比賽，然後開始備戰8月台北世大運。江宏傑表示，台北舉辦2017年世大運，身為台灣選手，肯定要全力以赴，期盼自己屆時能夠為台灣留下金牌。

目前仍有肩傷的江宏傑，趁著歐洲賽事休兵空檔返台籌備與福原愛的婚禮，並且在30日為台北燈節拍攝宣傳影片，不過密集的行程並未在江宏傑的臉上留下疲憊痕跡。

江宏傑說，打算1月3日就回到捷克比賽，歐洲的賽季預定到4月才會結束，等打完歐洲職業賽後就會回國全力投入台北世大運的備戰，屆時將身兼單打與雙打比賽，有信心能夠打出好成績，最大目標當然是留下金牌囉！

(中時電子報)