被控走私 旅菲台船東：太沈重

屏東東港籍漁船「華國16號」被指企圖從納卯市走私貨品到台灣，船東洪永華今天喊冤，表示適逢新年，他坦承有疏忽，但被說是走私「太沈重」。

報導27日指出，「華國16號」到菲律賓總統杜特蒂故鄉納卯市，買了16箱柚子、488包香菸及23瓶酒類，進港時被東港安檢所查獲，依法函送屏東縣政府及海關裁處。

華國漁業公司老闆洪永華今天在電話中向中央社記者表示，媒體報導牽扯到「菲律賓總統的故鄉」，這是令他最為在意的地方，菲律賓很多人會讀中文，萬一傳到總統府馬拉坎南宮很不好。

洪永華說明，「華國16號」這次返台維修3個月，船上有1名船長、2名船員，根據規定，香菸每人可帶50包，是多帶了一些，只是希望在船上抽，就這樣而已。

他又說，柚子是納卯市名產，有助消化，主要是要帶回台灣給家人、特別是年邁的父親食用，還有一些要送朋友，「多帶了幾箱是因為很多會在途中壞掉」。

洪永華補充說，23瓶酒容量共約19公升，船上3人可帶15公升，多出4公升。

長期在納卯市經營漁產生意的洪永華說，他平時的交際及濟貧活動的花費遠遠超出應付的稅金，這次剛好遇到新年，不久後是春節，船上因疏忽而多載了一些東西，但絕無走私的意圖。1051230

(中央社)