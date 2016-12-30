陸國安部副部長馬建 遭開除黨籍公職
大陸國家安全部前黨委委員、副部長馬建因嚴重違紀，遭中共中央紀律檢查委員會立案審查。經中共中央批准，決定給予馬建開除黨籍處分；經大陸國務院批准，給予馬建開除公職處分。
中共中紀委官網今天表示，馬建嚴重違反政治紀律和政治規矩，對抗組織審查，轉移、藏匿涉案財物；違反組織紀律，不按規定報告個人房產等有關事項，違規為家屬辦理出境證件。
此外，還違反廉潔紀律，利用職務之便為親屬經營活動謀取巨額利益；違反工作紀律，濫用權力干預執法司法活動；利用職務之便為他人謀取利益並收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪。
中共中紀委官網指出，馬建身為中共的高級領導幹部，理想信念喪失，嚴重違反黨的紀律，造成嚴重後果。依據「中國共產黨紀律處分條例」等有關規定，經中央紀委常委會議審議並報中共中央批准，決定給予馬建開除黨籍處分；由監察部報大陸國務院批准，給予開除公職處分。
此外，也收繳違紀所得；將馬建涉嫌犯罪問題、線索及所涉款物移送司法機關依法處理。
馬建是江西人，出生於1956年，畢業於西南政法學院，長期在大陸國家安全系統工作。在國安系統中，先後擔任副處長、處長、副局長、局長、部長助理等職，2006年出任大陸國家安全部副部長。馬建也是中國法學會副會長、第12屆大陸全國政協委員。1051230
(中央社)
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