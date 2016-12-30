芭達雅和華欣間渡輪通航

泰國明年起將有新的交通服務，在泰國灣東西兩岸的渡假景點有渡輪橫跨，航程在2小時內。

泰國為提升旅遊服務品質，減少陸上交通壅塞，在明年元旦起提供芭達雅與華欣間的渡輪服務，初期以載人為主，票價暫訂為每人1200泰銖（1泰國銖 = 0.90102367 台幣），渡輪行駛時間預計是1小時40分鐘，比原本繞行公路的車程5-6小時縮短許多，對觀光客尤其便利。

泰國港務局和船公司協調自明年1月1日至15日提供免費搭乘，未來如果旅客量成長，也將引進人車同船的渡輪行駛兩地，同時考慮擴大其他橫越泰國灣的渡輪服務，包括至蘇美島與曼谷港等航點。1051230

(中央社)