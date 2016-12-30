男向桃檢丟汽油彈燒毀車 判刑2年10月

王姓男子不滿桃園地檢署案件偵查結果，跑到桃檢門口丟點火的汽油瓶，燒毀一輛公務車，所幸無人員傷亡。最高法院維持高院見解，依殺人未遂罪判處2年10月徒刑定讞。

此外，王男刑期執行完畢或赦免後，要施以監護5年。

判決書指出，王男在民國104年間患有思覺失調症，且有幻聽、妄想等精神症狀，他認為自己遭受到電磁波攻擊、電腦密碼遭竄改等事，因此向桃檢提告及申訴。

王男不滿桃檢的處理結果，在105年3月某日中午，到桃園地方法院及地檢署院區，把預先準備的汽油瓶用打火機點燃，並趁著桃檢蕭姓司機開公務車從他面前經過時，丟擲汽油瓶。

該汽油瓶擊中公務車的右後側車體後，瞬間起火燃燒，好在蕭男旋即以滅火器滅火，並無人員傷亡。

一審桃園地方法院依殺人未遂罪，判處王男有期徒刑2年10個月、監護5年；王男不滿提出上訴，也宣稱自己沒有殺人意圖，會這樣做只是想引起地檢署和法院的注意等語。

王男的辯護律師則主張，王男的精神狀況經醫院鑑定，不能辨識當下的這種行為是違法及欠缺辨識等。

二審台灣高等法院審酌相關事證後認為，王男在案發當下辨識違法的行為能力並未喪失，而他對蕭姓司機的生命產生危及，也未與桃檢達成和解彌補損失，但考量王男患有思覺失調症，因此給予減刑，判刑2年10月。

案經上訴，最高法院維持高院見解，全案今天確定。1051230

(中央社)