闖民宅強盜未遂推人下樓成傷判賠
曾名列「治平專案」對象的王煥華，3年前知悉曾姓名畫收藏家，藏有多幅珍貴名畫，教唆手下林志峰、戴慶宏佯裝宅配人員，持假槍強闖曾家洗劫，曾男合夥人的黃姓越南籍女子發現想報警，竟被2嫌從4樓推下摔成重傷，林、戴才棄畫逃逸。案經曾、黃提告求償，台北地方法院審理後，判決王煥華與兩名手下，要連帶賠償曾男30萬、黃女160萬。
本案起因王煥華，從真實姓名不詳、綽號「曾大哥」處，得知曾姓名畫收藏家，位於台北市的4 樓住處內放有多幅價值高昂名畫。王為圖暴利，就指示林志峰、戴慶宏在2013 年7 月18日下午，攜帶假槍、佯裝為宅急便快遞人員， 誘騙曾姓被害人屋內人士開門後，持假槍制伏曾某，脅迫交出畫作，適逢同在屋內廚房煮飯的曾某黃姓女合夥人見狀，就跑到後方房間內欲報警，並坐在房內窗緣處對外呼喊求援。
林志峰踹開門，為免黃持續呼救引起注意，竟把黃女推出窗外摔落地面受到重傷。刑事部分，一審依侵入住宅強盜未遂罪，判王煥華6年6月徒刑、林志峰5年8月徒刑、戴慶宏5年6月6月徒刑，目前上訴高院二審中。
曾、黃2人，去年向台北地院提出民事訴訟求償，法官認為王指示林、戴2人攜帶凶器、侵入住宅強盜未遂行為，客觀上足以使被害人心生恐懼，且對原告2人的自由權和黃女身體權侵害很大，判決王煥華等3人，要連帶賠償曾、黃共190萬元。
(中時)
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