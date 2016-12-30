兒少遭性侵難定罪 「司法訊問專家」來幫忙

遇到性侵害時，成人較能清楚表達事發情節，兒少、心智障礙者則否，使得警察或檢察官常要透過「引導」來了解細節，卻易因此降低起訴率和定罪率。衛福部指，周日開始，兒少或心智障礙者在面對遭性侵的訊問時，會請「司法訊問專家」到場協助，並賦予詢問筆錄具證據能力，以維護被害人司法權益。

據統計，性侵害通報案件中，12歲以下兒童或心智障礙的被害人約佔15％、每年約1500人；由於性侵害事件具隱密性，跡證和現場採證相對困難，若兒童、心智障礙者無其他外傷或DNA等相關證據佐證，僅能以證詞作為關鍵證據時，被告獲無罪判決比例偏高。

衛福部指出，追究發現，其原因之一是證詞過多「引導」、「比喻」；衛福部保護司司長張秀鴛說，當被害人不會主動描述，警方常會用「是不是摸這裡」、「有沒有做什麼」等問法，但這類型的筆錄會遭對方辯護律師質疑、容易「不具證據性」，導致司法正義難以伸張。

張秀鴛說，為提高被害人權益，保護司近期積極招募司法訊問的專業人士，最終經三階段的淘汰，包括訓練、考試和審查後，從150名報名人選中選出45人，「會持續增加人數」，自後天、1月1日起開始提供服務；未來當兒少或心智障礙者遭性侵時，警方或檢察官會立刻與專家聯絡，前來協助進行訊問工作，進而提升起訴率和定罪率，維護被害人司法權益。

(中時)