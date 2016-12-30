NASA：彗星伴新月迎接2017

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美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，在12月31日晚間全球迎接新年時，將有一個彗星劃過月亮旁，猶如天然煙火點亮夜空。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，名為「45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova」的彗星屆時將從新月旁飛過，但不易以肉眼看到，必須藉助雙筒望遠鏡來抓住那一瞬。

這顆有著明亮藍中帶綠「頭部」的彗星，大約每5年會返回太陽系。在英國當地時間31日約晚間6時30分，朝西往摩羯星座方向看，彗星將出現在靠近新月旁。

NASA表示，在2017年前夕，彗星與新月將共同向2016告別，若想盡可能看到這些星體，觀星者所能做的就是盡量遠離都會區的光害，找個有清徹、無雲夜空的位置。1051230

(中央社)