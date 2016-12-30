北市美麗華百樂園跨年夜 周邊將交管

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台北市政府警察局中山分局因應台北市美堤河濱公園及美麗華百樂園31日跨年活動，當天下午5時到翌日凌晨2時實施3階段交通管制，建議民眾改搭大眾運輸前往。

跨年夜當天活動人潮眾多，警方依時間、路段3階段管制，第1階段當天下午5時到翌日凌晨2時，美堤河濱公園基16號疏散門、越堤坡道車輛只出不進；第2階段管晚上8時到翌日凌晨2時，植福路（敬業三路至敬業四路間）東西向、敬業四路（植福路至樂群三路間）彈性管制人車。

第3階段晚上10時到翌日2時，明水路、樂群一路口彈性管制往東；敬業三路、樂群二路口彈性管制往南；敬業二路（北安路至植福路間）南北向彈性管制人車。

中山分局表示，跨年當日參加活動民眾，建議提前出門且搭乘大眾運輸（文湖線-捷運劍南路站），避免塞車。如果想知交通管制措施，可隨時收聽警察廣播電台等電台插播路況報導，盡量提前改道行駛避開管制區，並遵守各路口員警指揮疏導，避免增加管制區域周邊道路車流延滯。1051230

(中央社)