台北跨年晚會 搭捷運牢記10措施
迎接跨年，台北捷運公司今天提醒，31日跨年晚會活動當天有10項措施，建議牢記，包含「分線搭乘、3線離場、列車加密班距、列車適時過站不停、車站與連通道關閉時間」等。
北市府31日晚間在市府廣場前舉辦「台北最High新年城-2017跨年晚會」；台北捷運公司建議民眾搭捷運到活動現場，當天也有10項措施，包含「分線搭乘、3線離場、列車加密班距、列車適時過站不停、自行車下午3時後不開放搭乘捷運、車站與連通道關閉、車站三級管制措施、博愛優先通道、重點車站加派人員、貓纜延長營運」。
北捷說，在分線搭乘部分，從板橋、新莊、蘆洲的民眾可搭板南線；從內湖、南港至活動現場，可至南港展覽館站轉板南線；從淡水、新店、中永和等地，可搭或轉乘淡水信義線，從台北市文山區前往，可至大安站轉乘淡水信義線。
3線離場部分，往板橋、新莊、蘆洲地區的民眾，可由國父紀念館站進站；往內湖、南港的民眾，可由永春站進站；往淡水、中永和，可由信義安和站或象山站進站；往新店區的民眾，可由南京三民站進站。
北捷說，配合市府周邊道路分階段管制措施，台北101/世貿站4號出口從當天晚間10時起封閉；市政府站2號出口與轉運站鐵門從晚間9時封閉，與阪急連通道從晚間10時封閉；市政府站3號出口與微風信義連通道也從晚間10時封閉，管制區域內YouBike暫停租借。
為順利輸運參加跨年活動人潮，北捷把台北車站、市政府站、台北101/世貿站、忠孝新生站、國父紀念館站、象山站、忠孝復興站、大安站、西門站、信義安和站、永春站、忠孝敦化站等12個車站列為重點管制車站，派駐超過1500人協助疏導車站人潮，必要時啟動人潮管制措施，以維護旅客安全。1051230
(中央社)
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