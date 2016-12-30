葉少爺報到 再道歉願宣導反酒駕

「葉少爺」葉冠亨4年前酒後駕駛害3條人命死亡而服刑，昨天假釋出獄，今天向高雄地檢署保護管束處報到。他說，願為反酒駕宣導，並願額外補償因酒駕成為孤兒的許小妹和家屬。

葉冠亨上午向台灣高雄地方法院檢察署保護管束處報到後，隨即由榮譽觀護人說明於假釋期間應注意事項及下次報到日期，完成假釋法定程序。

高雄地檢署觀護人將了解葉冠亨意願，再安排反酒駕宣導，並心理輔導，尤其是將協調和協助與被害人家屬進行修復式司法情感交流。

葉冠亨受訪表示，很抱歉酒駕造成被害人家破人亡，尤其對許小妹更是愧疚與不捨。願為反酒駕宣導，並願額外補償許小妹和家屬。

未來生涯規劃，葉冠亨說，先找工作，多陪家人。

葉冠亨於民國101年4月與朋友在高雄市一家舞廳喝酒後，開賓士車載友人，以時速超過120公里在中華路狂飆，先撞上違規左轉垃圾車，再失控撞死準備過馬路的李姓婦人，造成李姓婦人和車上友人死亡，葉冠亨酒測值達0.855。案發3天後李姓婦人的許姓丈夫悲傷過度猝死，留下許小妹由親友照顧。

被判處徒刑6年的葉冠亨於102年1月29日入監執行，104年12月18日符合外役監選資格，獲准移入台南明德外役監，服役期間表現良好獲准於昨天假釋。1051230

(中央社)