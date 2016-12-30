台北站前 M Lounge打卡 調酒買1送1

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M Lounge慶開幕，今日消費送好康。（Hotel MEZI提供）

新年即將到來，邀請三五好友喝一杯聚聚會，位於台北站前的Hotel MEZI日暉酒店為 M Lounge開幕推出特別企劃，12/30當天晚上8至10點只要來店消費，不限任何金額，即贈送Tristan Tequila shot 乙杯（酒款依現場提供為準，限量100杯）。

此外，即日起至1/31止，每周五、六至M Lounge 與活動背板拍照，上傳打卡至Hotel MEZI FB粉絲團，即可享MEZI推薦調酒買一送一（非酒精飲料均適用）。

M Lounge的MEZI特調推薦包括，「Magic童話」蝶豆花落入伏特加，佐以柳橙柑橘的清爽與小熊軟糖：「rElax娜娜可樂達」經典的Tiki style，加入台灣特產香蕉、鳳梨，彷彿置身南島假期；「Incredible 愛麗絲嚐禁果」，使用艾碧斯搗入清爽的果香與酸甜。（提醒您：飲酒過量有害健康）

(中時)