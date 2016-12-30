《新世紀福爾摩斯》第四季 CATCHPLAY平台同步看

班奈狄克康柏拜區與馬丁費里曼回歸演出影集第四季。（CATCHPLAY提供）

曾經奪得艾美獎及金球獎多項殊榮的英國BBC影集《新世紀福爾摩斯》（Sherlock），在暌違三年後，第四季終於即將與觀眾見面，2017年1月1日於英國首播，而台灣則透過CATCHPLAY影音平台CATCHPLAY ON DEMAND全台獨家同步於台灣時間1月2日HD首播全新第四季《新世紀福爾摩斯》。

曾經多次入圍艾美獎與金球獎的英國男星班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）在主演電影《奇異博士》（Doctor Strange）全球大賣後，終於回歸讓他紅遍全球的影集《新世紀福爾摩斯》，這部每兩年才推出一季的BBC影集，從未因爲間隔太長而減少熱度，每一次都能掀起收視狂潮。為了回饋全台喜愛電影的觀眾們，CATCHPLAY ON DEMAND搶先所有影音平台，獨家與英國BBC頻道同步播出，台灣觀眾終於可以即時享受擁有繁體中文字幕及高畫質的全新一季內容。

在第四季的《新世紀福爾摩斯》中，好搭檔班奈狄克康柏拜區與馬丁費里曼（Martin Freeman）再度攜手共度黑暗時刻，突破層層危機，根據日前公布的預告，全新一季的劇情將是所有影集中最黑暗的，許多重點劇情如「第四季會不會就是最後一季」、「夏洛克死對頭莫里亞蒂的回歸」以及「抖森（湯姆希德斯頓）會不會是夏洛克的第三個兄弟」等話題，已在網路上掀起影迷瘋狂討論。

一般影集每集長度約50分鐘，而每一季只有三集的《新世紀福爾摩斯》每集長度則為90分鐘，宛如一部完整的電影，不僅英美劇愛好者必看，也深受電影愛好者喜歡，同樣身為電影愛好者的CATCHPLAY ON DEMAND 因此特別零時差在台獨家同步英國BBC電視頻道，希望台灣觀眾可以直接享受最新第四季內容，不用為了能快點看到而忍受翻譯不佳、甚至畫質不佳的簡體中文內容，也不用配合電視台播映時間而排開行程守在電視機前。

CATCHPLAY ON DEMAND 將分別於1/2、1/9、1/16獨家同步《新世紀福爾摩斯》第四季一、二、三集，為與消費者一起迎接2017，1/22前結帳時輸入優惠代碼「SHERLOCK」可享限時首集免費，手機、平板、電腦、電視都能看。

(中時)