桌球》日本人氣大漲 江宏傑：逐漸適應中

台北 世大運桌球國手江宏傑擔任2017臺北燈節代言人，30日為台北燈節拍攝宣傳影片，江宏傑表示元旦在台北的喜宴將會有特別的嘉賓。（鄭任南攝）

江宏傑表示跨年會在台北，看老婆福源愛的意願，再決定是否參加101大樓的煙火秀。（鄭任南攝）

世大運桌球國手江宏傑（左）擔任2017臺北燈節代言人，30日為台北燈節拍攝宣傳影片，台北市府觀傳局長簡于晏（右）特別到場致贈台北燈節的提燈。（鄭任南攝）

江宏傑與福原愛的台日桌壇戀情從曝光，到兩人攜手到歐洲比賽，秘密註冊結婚，直到即將步入禮堂結婚，江宏傑在日本人氣大漲，甚至有不少廣告邀約，對此，江宏傑表示，原本不太習慣，至今已逐漸適應，未來會更加孰悉，甚至平常心面對。

日本媒體與桌壇本來不看好傑愛戀情，因為他們認為福原愛的世界排名與名氣遠遠在江宏傑之上，更有些媒體直言江宏傑是想要靠著福原愛打響知名度。

但感情這條路不是外界能夠看得穿，江宏傑和福原愛從相知、相惜到相戀，這段過程只有兩人能夠體會，如今修成正果，日本媒體與桌壇也轉變態度改為支持與祝福，而江宏傑也成功在日本站穩腳步，得到了肯定。

對於這番轉變，江宏傑相當淡然，「我們只求做好本業上的事情，即便是婚後也會全心專注在桌球訓練和比賽，不會過度關注外界的看法。」

(中時電子報)