桌球》日本人氣大漲 江宏傑：逐漸適應中
江宏傑與福原愛的台日桌壇戀情從曝光，到兩人攜手到歐洲比賽，秘密註冊結婚，直到即將步入禮堂結婚，江宏傑在日本人氣大漲，甚至有不少廣告邀約，對此，江宏傑表示，原本不太習慣，至今已逐漸適應，未來會更加孰悉，甚至平常心面對。
日本媒體與桌壇本來不看好傑愛戀情，因為他們認為福原愛的世界排名與名氣遠遠在江宏傑之上，更有些媒體直言江宏傑是想要靠著福原愛打響知名度。
但感情這條路不是外界能夠看得穿，江宏傑和福原愛從相知、相惜到相戀，這段過程只有兩人能夠體會，如今修成正果，日本媒體與桌壇也轉變態度改為支持與祝福，而江宏傑也成功在日本站穩腳步，得到了肯定。
對於這番轉變，江宏傑相當淡然，「我們只求做好本業上的事情，即便是婚後也會全心專注在桌球訓練和比賽，不會過度關注外界的看法。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。