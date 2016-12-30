偏才也能進清大！自學生、帆船選手都上榜

自學生林芳如在教育部的EDU Talks發表演講。（林芳如提供）

周珏妤是國家級的帆船選手，曾參加近百場帆船競賽。（周珏妤提供）

為讓偏才進頂大，各校設有特殊選才管道，不必經過考試分發，直接以書審面試方式入學。清華大學特殊選才招生昨放榜，從648名申請學生中，最終錄取30名，其中，23歲的林芳如因罹患罕病，而中斷高中學業，但她沒有被罕病擊倒，一路自學，甚至擔任公民記者，曾採訪香港雨傘運動，現在終於如願進入清大。

清華大學創全國之先，自104學年度推動拾穗計畫，仿效美國哈佛、柏克萊加大、史丹福大學等校，讓具特殊才能、特殊優良行為或逆境向上且具強烈學習熱誠的學生，有機會到清華就讀，使大學選才更多元化。

清華招生策略中心主任陳榮順表示，104學年首次招收拾穗生時，就有401名高中生申請，競逐10個名額，錄取率僅有2.5%；106學年報名學生人數更創新高，成長到648名，錄取30名，招生名額提升到占大一新生的2%，在全國各大學中比率最高。

今年上榜的林芳如，16歲時因確診罹患罕病，中斷了高中學業，21歲才念完高一，之後靠著自學完成學業，與罕病共處的7年間，她走過基測，考過會考，參與過高中體制以及高職體制，求學之道一路艱辛。

林芳如自嘲，她歷經3次高中新生訓練，成功蒐集6套不同款式、顏色的高中校服，但穿上校服的時間加總起來不超過兩學期。

但林芳如並沒有被罕病打倒，她大量修習大學線上課程，擔任公民記者，還曾在雨傘運動後飛到香港採訪，今年也在教育部的EDU Talks演講，關心台灣自學生的社會支持系統。

如今23歲的她，即將成為清華的新鮮人，她說，「想告訴那些曾因各種困境離開學校的人，只要有心學習，永遠都有機會。」

現就讀慈心華德福實驗中學的周珏妤，也是上榜的正取生。她是國家級帆船選手，參加過近百場帆船競賽，曾獲「台灣盃全國帆船錦標賽」冠軍、去年在新加坡舉行的「青年帆船國際亞洲錦標賽」女子組第三名。

周珏妤常在宜蘭的冬山河義務教授學弟妹駕駛帆船，「帆船並不像一般人想像中是貴族運動，我家家境小康，練習比賽的帆船也都是向協會借的，一樣可以闖出好成績。」

(中時)