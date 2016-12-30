影帝狂飲3天 《顛父人生》扮暴牙毛怪

彼得西摩尼謝克（右）在《顛父人生》扮毛怪娛女。（海鵬提供）

奧地利男星彼得西摩尼謝克（Peter Simonischek）演戲30多年第一次拿獎，就以《顛父人生》（Toni Erdmann）榮登歐洲電影獎影帝，羨煞許多歐洲巨星。他的人生其實曲折卻很有趣：原本生涯規畫繼承家業要當牙醫，卻不小心錯念了建築，最後竟全部拋棄跑去演戲，還曾和奧地利大師麥可漢內克合作過舞台劇，一生都很隨興。

西摩尼謝克在《顛父人生》飾演一心想顛覆女兒忙碌生活的父親，有趣的是，片中他戴上「暴牙」扮演神秘人物「東尼厄德曼」（即原文片名）的絕妙點子，其實就出自他「淵源的家學」，也意外成了該片笑看人生的最經典橋段。

彼得西摩尼謝克因為演出《顛父人生》而爆紅。該片今年獲選坎城影展競賽片，也使演戲30年依然默默無名的他，瞬間成了大明星，加上他的個性隨和逗趣，走到哪裡都受到人潮包圍。西摩尼謝克在該片中飾演一名退休音樂教師，女兒（桑德拉惠勒 Sandra Huller 飾）則是奔波各國工作的上班族。由於父女鮮少見面，他於是決定前往羅馬尼亞探望女兒，卻在試圖親近女兒時屢屢失敗。他於是改以一手創造的神秘人物「東尼厄德曼」神出鬼沒出現在女兒生活中，急欲拉近和女兒的距離。

然而喜劇電影其實並不好演，儘管西摩尼謝克演技精湛，演出「東尼厄德曼」卻不容易，因為導演瑪倫艾德（Maren Ade）要求他扮「東尼厄德曼」時，必須隱藏起專業演員的氣息，去演出片中幾場「很容易穿幫的戲」，沒什麼比讓一個好演員假裝「爛演技」更難的了，但西摩尼謝克不但做到，甚至游刃有餘，不僅能觀眾看得不時捧腹，現場常連導演瑪倫艾德都忍俊不已。更有趣的是，西摩尼謝克為拍攝《顛父人生》酒吧喝酒的社交戲，就整整「喝」了三天，還現場香檳、紅白酒混著喝，幸好他酒量不錯，喝完上場似乎演技更加精湛。

對西摩尼謝克來說，演出《顛父人生》最難的一場戲是，片尾他得裝扮成保加利亞傳統嚇退惡靈的「Kukeri」毛怪造型，突襲女兒生日派對。這場戲他雖全身罩得密不通風，卻依然得以肢體動作演出興奮、震驚和落寞，還得讓觀眾看得出是他，十分不容易。但西摩尼謝克卻成功挑戰了這場演出，不僅變回了女兒童年所熟知的、那個高大笨拙卻溫暖的父親，也讓觀眾看得淚灑戲院。而他精湛感人的演出，更讓自己一舉奪得今年歐洲電影獎最佳男主角。《顛父人生》 將於30日在台上映。

(中時)