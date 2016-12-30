玫瑰皇后暖場花車遊行 青春有朝氣
南加州年度盛事邁入第128屆的玫瑰花車遊行明年元月2日舉行，主辦單位今天找來青春有朝氣的玫瑰皇后與公主暖場，替熱鬧人氣旺的玫瑰花車遊行揭開序幕。
今年封后的青春佳麗是天普市（Temple City）高中生卡斯特亞諾斯（Victoria Castellanos），目前17歲就讀12年級，卡斯特亞諾斯多才多藝，與同儕合組高中合唱團Brighterside Singers。
她喜歡寫作、繪畫、蒐集骨董逛二手骨董店，熱衷文學藝術，期盼日後能就讀安模斯特學院（Amherst College）或女校史密斯學院（Smith College），計劃主修英語、音樂劇和日語。
卡斯特亞諾斯將與6位玫瑰公主參加花車遊行。她受訪時表示，興奮期待明年元月2日舉行的玫瑰花車遊行，她和同伴們期待屆時將問候參加盛會的人們及電視機前的觀眾。
隨後卡斯特亞諾斯與玫瑰公主們剪綵，象徵旅遊服務熱線開通，並扮演志工接聽來電查詢花車遊行資訊的電話，部分耳尖的來電者，從聽筒辨識她的聲音，追問是玫瑰皇后嗎？卡斯特亞諾斯笑得格外燦爛。
由於來自亞洲尤其是中國大陸，爭睹年度花車遊行的觀光客越來越多，主辦單位自去年起增設中文查詢服務，獲得正面迴響。
巴沙迪納（Pasadena）市旅遊局發言人蘇沙（Christine A. Susa）說，多數打電話使用中文查詢服務的觀光客，通常詢問抵達巴沙迪納的交通動線，怎麼買票等，今年是連續第2年設置中文查詢服務，歡迎大家新年來看花車。
旅遊服務熱線的電話號碼是877-793-9911，自12月29日起至30日，早上10時至下午5時，12月31日至明年元月1日，早上10時至下午2時，有專人接聽並解答遊客的疑惑。1051230
(中央社)
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