蔡總統視導601旅 對部隊衛國有信心
總統蔡英文今天視導陸軍航空特戰指揮部601旅時表示，陸軍是國軍基礎，及嚇阻敵人進犯、保護國土安全堅實戰力，讓人相信遭外敵入侵時，這樣的部隊絕對可捍衛國家、保護民眾。
蔡總統上午在阿帕契攻擊直升機前聽取軍方簡報，並對官兵精神講話。軍方啟動阿帕契AH-64E攻擊直升機進行各項動態操演，過程相當精彩。
蔡總統表示，看到官兵精神抖擻，士氣高昂，這就是平時部隊精良訓練的成果，「非常好，請各位繼續保持」。
蔡總統說，601旅是陸軍菁英部隊，由一流人才、操作先進武器，捍衛北部地區，確保國家安全，「各位的責任重大，所以才來看看大家，看看大家的努力」。
蔡總統表示，天災人禍時，陸軍是防護民眾生命安全財產助力。陸軍有最好的應變能力，長期以來這每次救災中的表現，都讓人有目共睹，「災難在哪裡，陸軍就在哪裡，只要看到各位，人民就會安心」，尤其過去1年，就派出9萬人次救災，獲社會肯定。
蔡總統說，陸軍表現讓人相信在遭逢外敵入侵，這樣的部隊絕對可捍衛國家、保護民眾、達成任務。
蔡總統表示，陸軍航特部隊平常訓練相當艱苦，但有這樣的訓練，才能打造出最堅強戰力，「社會對大家的期待很高，這樣的期許確實是很大的壓力，所以當表現不如預期時，責難相對比較強烈」。
蔡總統說，601旅是最國軍最精銳戰士，她有信心，大家用精實訓練、最好表現，點滴贏得社會認同；蔡總統也承諾會當國軍最堅強後盾。
元旦假期將屆，蔡總統感謝留守官兵辛勞，也謝謝全體國軍24小時全年無休、守護國安。
蔡總統隨後與官兵合影，並與官兵共進午餐。1051230
(中央社)
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