台鐵頭城站紀念票開賣 排4天搶頭香
台鐵配合宜蘭頭城站改建完工啟用，今天發售限量紀念套票，來自花蓮的陳姓民眾在4天前就到站內冒著冷風排隊，如願搶得頭香，獲得編號第1號的套票。
頭城火車站因日漸老舊，為符合民眾旅運需求，經過1年半的整修，上午舉辦改建完工啟用典禮，並發售紀念套票，許多鐵道迷在站外大排長龍，冷風中冒著細雨也要想辦法搶購到。
台鐵宜蘭運務段說，這款紀念套票限量500套，內容是1張懷舊名片式莒光特快車票，還有頭城新舊站名名片式月台票各1張，每套售價新台幣150元。
來自花蓮陳姓民眾經過4天在站內等待，期間還有東北季風吹襲，寒風刺骨，如願排隊搶下頭香，順利買到編號「001」號的套票。
陳姓民眾說，他與家人從4天前就到站內排隊，累時就輪流坐在站內椅上，蓋上棉被保暖睡覺，期間都不敢離開，如今搶下頭香很值得。
除陳姓民眾之外，還有1名82歲的老阿嬤也是在火車站睡了1天，今天才買到這款紀念套票。1051230
(中央社)
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