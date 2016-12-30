蔡正元：陳菊禁高市中小學教「拒絕婚前性行為」？
高雄市長陳菊施政滿意度居六都之冠，網友稱高市「幸福城市」。然而，國民黨政策會執行長蔡正元在臉書貼出一張高雄市公文，指陳菊不准在高雄中小學教育孩子「拒絕婚前性行為」，蔡正元說「這是什麼玩意兒？陳菊真怪！」網友留言「怪不得是最性福的城市!」
國民黨政策會執行長蔡正元在臉書貼出一張高雄市公文，指陳菊不准在高雄中小學教育孩子「拒絕婚前性行為」。該公文為高雄市教育局函，主旨為「為本市各校配合填報各項婦女權益工作內容－－性別平等教育宣導情形注意事項。」
公文第四項寫道「另有關貞愛立的承諾、守貞、拒絕婚前性行為及墮胎影片等宗教、信仰團體課程，皆不宜納入本市性別平等教育及性教育課綱內容。」有網友認為這公文是針對反同性戀議題。
網友留言「道德淪喪」、「她是在減緩少子化的影響吧！」、「完全顛覆傳統中華文化思想！禮義廉恥到哪去了？」、「怪不得是最性福的城市」、「挺同應該也算是信仰團體一份子，作為行政機關依據婦權會決議就指導校園只允許部分信仰團體演說，而將另一信仰團體排除在外，這真是好多元好平等」。
但也有網友點出這公文行文的日期是「101 年9月6日，就行文了。」並非最近才發的公文。也有人表示「未成年性行為和婚前性行為是兩回事好嗎？」不同觀點網友在網路上交戰。
(中時電子報)
文章來源：蔡正元臉書
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