LPGA2016英雄出少年 世界前10平均22.5歲

本季狂贏5勝的泰國21歲新秀艾莉雅，為本季英雄出少年代表性人物。(美聯社資料照)

LPGA2016年是英雄出少年的1年！不少1、2字頭的花樣年華選手，輪流贏冠軍，在年終最後1次世界排名中，世界前10有一半是新人，且世界前10大平均年齡只有22.5歲，球后紐西蘭籍韓裔高寶璟與加拿大新秀韓德森，都僅19歲。

2016年最後1次世界排名依序為：紐西蘭高寶璟、泰國艾莉雅、韓國田仁智、中國馮珊珊、美國湯普森、韓國金世英 、韓國張荷娜、加拿大韓德森、韓國柳蕭然與韓國朴城炫。其中艾莉雅、田仁智、張荷娜、韓德森與朴城炫，都是今年球季闖進世界10大高手行列，本季世界前10大洗盤。

19歲加拿大韓德森，與球后高寶璟是世界前10唯二1字頭選手。 (美聯社資料照)

值得一提的是，這10人年紀最大是中國馮珊珊，但也僅27歲，其次是柳蕭然26歲，另8人則在19歲到24歲之間，高寶璟與韓德森同樣都是19歲，艾莉雅與湯普森21歲，田仁智22歲，金世英與朴炫23歲，張荷娜24歲，平均年齡22.5歲，今年球季儼然是年輕人的天下。

今年進軍LPGA的22歲田仁智，菜鳥球季就贏得年度新人獎與平均最低桿獎。(美聯社資料照)

這10大女高手今年表現令人驚豔，艾莉雅全年贏得5冠，世界排名從年初的世界第63，三級跳至世界第2，韓德森與張荷娜各有2勝進帳，新人田仁智今年雖只贏得愛維養錦標賽，卻在年終賽後來居上，從高寶璟奪走年度新人獎與平均最低桿獎，世界排名也大躍進至世界第3。

(中時電子報)