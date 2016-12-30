黨主席選舉 賴士葆：黃袍加身時代已過
中國國民黨籍立法委員賴士葆今天表示，等黃袍加身時代已過去，要選國民黨主席的人快表態，告訴黨員如何讓國民黨起死回生，黨中央盡快規劃政策辯論。
國民黨立法院黨團總召集人廖國棟昨天首度提出國民黨籍立委江啟臣是國民黨主席接班人選；江啟臣表示，沒想過這個問題。
廖國棟出席國民黨團會議後表示，黨主席選舉議題攪起來是對的，不要死氣沉沉一灘死水，國民黨就真的要死了。當大家一起討論、關注，表示國民黨還有呼吸、活水，國民黨才會動起來，民眾也才會看到。
他說，會中至少兩名黨團成員發言，希望這個議題讓全民一起看到，過去國民黨一黨獨大環境大家已體驗過，無強力反對黨的社會不見得健康，大家期待國民黨重新站起，變成有戰力在野黨。
賴士葆表示，台灣民主深化，要選的人快表態，告訴全體黨員如何讓國民黨起死回生，贏的戰略在哪？國民黨已落地生根，要接台灣地氣，爭取人民認同，不是每天巴望中國大陸。
他說，黨中央盡快規劃一連串政策辯論，越快越好，過年後就可辦，才能讓國民黨變成戰鬥體。如果還只是憑著算戰術，那些人都不必支持，拿出能讓國民黨起死回生的做法比什麼都重要。1051230
(中央社)
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