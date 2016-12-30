師生反對 印度首位變性人校長辭職

印度首位變性人校長德約帕德希雅（Manabi Bandyopadhyay）在教師和學生反對她之下，當了一年半的校長後遞出辭呈。

原本擔任哲學教授的德約帕德希雅，2015年5月被任命為西孟加拉省克里希納加女子大學（Krishnagar Women's College）校長，成為印度首位變性人校長，也燃起印度變性人提升地位的希望。

但一年半後，51歲的德約帕德希雅於23日把她的辭呈寄出；印度變性人希望改變社會觀點的期待，隨著德約帕德希雅的辭職而再度落空。

德約帕德希雅沮喪地告訴「印度時報」（The Times of India），「所有的同事都反對我，學生也一樣。我試圖恢復紀律，確保學校健康學術風氣盛行，但這一努力引起一些教師和學生的憤怒。」

她又說，「我一直獲得地方政府的合作，但我的同事和學生從未與我合作，這種不合作讓我陷入巨大精神壓力，讓我再也無法承受。」

德約帕德希雅表示，在印度評估與評鑑中心（National Assessment and Accreditation Council，NAAC）到學校評鑑之前，她非常努力工作，因此NAAC非常滿意並提交正面報告，學校獲得更多資金。

她說，「我到大學工作充滿希望，但最後我被擊敗了。」

德約帕德希雅是在2003年接受變性手術成為女人，雖歷經嘲弄和騷擾，經過20年的努力，被任命為印度首位變性人校長。

在印度，變性人被視為不潔之人，受到社會排擠，無法正常接受教育、無法找到工作，因而許多變性人淪為街頭性工作者，或者透過為人祈福賺取微薄薪資。

印度最高法院2014年4月曾做出重大裁定，承認變性人是合法第三性，下令政府確保變性人受到平等待遇，並提供改善變性人社經地位的政策，但迄今這些裁定並未真正落實。1051230

(中央社)