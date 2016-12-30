史提夫馬丁嘉莉費雪推特留言 惹怒粉絲
好萊塢男星史提夫馬丁今天在已故女星嘉莉費雪的推特頁面留言，讚美她的美貌，誰知卻犯忌遭到粉絲撻伐，只有刪除留言。
「洛杉磯時報」（LA Times）報導，史提夫馬丁（Steve Martin）在嘉莉費雪（Carrie Fisher）的推特（Twitter）專頁留言說，「當我還年輕的時候，嘉莉費雪是我見過最美麗的物種」，並稱讚她後來變得聰慧又開朗。
他的讚美卻惹惱了嘉莉費雪的粉絲，有人說史提夫馬丁只看重她的外貌，而外貌的誇讚正是嘉莉費雪在她整個演藝生涯中最反感的話題，也有粉絲指正說，嘉莉費雪可不希望指被人們記住她徒留漂亮在人間而已。
史提夫馬丁的留言被刪除後，隨即有挺他的粉絲反駁並辯護，不過也有嘉莉費雪的粉絲說，若嘉莉費雪知道怎麼回事，大概會一笑置之吧。1051230
(中央社)
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