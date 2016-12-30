違反性平法 高雄5家企業上榜

我要評比

高雄市政府勞工局今（30）日公布105年第3次違反《性別工作平等法》事業單位名單，總計5家，分別開罰2萬至30萬元不等。

凱爾莎國際公司在員工懷孕不適安胎休養時，對懷孕員工採取不利之對待，該員工於安胎休養期間更換產檢醫院，期間有4日尚無醫生診斷可涵蓋，公司竟以「無正當理由繼續曠工三日」為由解僱勞工，違反《性別工作平等法》第11條第1項規定，裁處30萬元。

高雄市商業會及高雄市警察之友會在知悉性騷擾發生後，竟直接先將申訴人予以免職，且事後未採取立即糾正及補救措施，勞工局核認未妥處性騷擾情事，違反《性別工作平等法》第13條第2項規定，分別裁處20萬元罰鍰。

君鴻國際酒店公司對申請育嬰留職停薪之員工未發給年終獎金，另外兆鴻藥業公司則因勞工申請生理假未依法給薪，違反《性別工作平等法》第21條第2項規定，皆各裁處2萬元罰鍰。

勞工局局長鄭素玲強調，基於母性保護意旨，雇主應依《性別工作平等法》給予懷孕員工安胎休養、產檢假等權益，並依法給付薪資，不得以懷孕為由資遺員工。實務上常有雇主聲稱解雇懷孕勞工是由於其他不適任原因，在這種涉及「混合動機的歧視」案件中，雇主必須舉證，說明解雇該員工非因員工懷孕之因素，倘雇主舉證不足，將裁處30萬-150萬元。

此外，雇主一旦知悉性騷擾情事，應採取立即糾正及補救措施，並審慎調查，採取適當解決措施，違者將處10萬至50萬元，並公布事業單位名稱、負責人姓名，提醒雇主切勿觸法。

勞工局特別提醒事業單位，若勞工提出產檢假、安胎休養、陪產假、育嬰留職停薪，雇主應依《性別工作平等法》同意不得拒絕，亦不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或其他不利的處分，至於請假期間薪資，則應依相關法令之規定辦理，違反者將處以2萬至30萬元。勞工局將持續加強性平法宣導，事業單位或勞工如有相關法令問題，可撥打勞工局諮詢專線：07-8124613分機232~235或430。

(中時)