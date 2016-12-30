高市招募優質護理師進駐校園
「高雄市106年高雄高級中學等18所學校護理師聯合甄選」已於105年12月26日完成報名，今年為便民服務，採取線上報名作業，另調整甄選資格，將工作年資由2年提高為3年，期能甄選出優質的護理師。
106年度高雄市計有高雄高中等18所學校護理師出缺，由各出缺學校組成聯合甄選委員會，由高雄高中擔任總召學校，以分工方式進行甄選作業。
聯合甄選委員會表示，這次甄選首次採取線上報名方式，減少考生報名時往返之舟車勞頓，或必須從職場上請假到現場報名等不便利因素，讓考生不用在現場排隊等待、避免請假及節省往返時間與車資成本。
此外，聯合甄選委員會強調，校護是校園健康安全的守護者，除了健康檢查、各項流行病的防治及宣導、協助疫苗施打、健康促進議題等工作，另須照護師生緊急傷病。為此，將甄選資格之工作累積年資，由2年提高為3年，亦將原先「需擔任公私立醫院、診所或學校等機構護理工作累積年資」，刪除其中「診所」，希望甄選出更具實務經驗與專業知能的優質護理師，以期提升對於學生傷患照護的品質。
聯合甄選預計於106年1月17日完成，屆時將有新加入的18名優秀護理人力進駐校園，加入高雄市及各級學校的大團隊，共同建構健康安全的校園，為教職員工生的健康安全把關。
(中時)
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