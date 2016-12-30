跨年夜前夕 上海證實又一人感染H7N9病毒
據路透社（Reuters）報導，在即將進入2017年的跨年夜前夕，上海市衛生部門今證實，又發生一起確認感染H7N9型流感病毒（Influenza A virus subtype H7N9）的案例，這是上海地區本月份第2起確診案例。當局對此不敢大意，已將病例回報中央衛生部門，並讓患者入院接受治療且監控病情的變化。上海市是大陸最大的城市，在即將迎來跨年活動的此時發生感染病例，確實讓人感到擔憂。
H7N9型流感病毒是多種禽流感病毒中的一種，過去只在家禽類身上傳染，但從2013年起於大陸長江三角洲地區發現全球首起人類感染的變異病毒案例，此病毒感染後，人體發病週期短且死亡率不低。病發3-5天內的症狀為發燒、咳嗽、少痰，與普通感冒類似；若此階段無法根治則會轉為肺炎，甚至導致呼吸衰竭。大陸衛生部門與世界衛生組織（WHO）提醒民眾，減少直接接觸家禽和鳥類，尤其是中老年的高齡人群更應避免。
今年入冬以來，香港首先發生人體感染病例，是一名75歲從廣東東莞返回香港的男性。雖然H7N9病毒已被證實能有限度地出現「人傳人」的感染，但民眾也無須太過度恐慌或矯枉過正，對抗病毒的疫苗與藥物已經完成，一旦感染只要盡早發現與治療得宜，都有很大的機為能夠治癒。為了你我自己的健康，未來在公共場合能避免與鴿子等家禽鳥類接觸，還是應該避免才是。
(中時電子報)
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