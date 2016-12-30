3橫向國道上百緊急電話 106年起拆除

交通部台灣區國道高速公路局今天表示，明年1月1日起，拆除上百個國2、國4及國8行經都會區橫向國道路段緊急電話。高公局建議用路人，多利用1968免費客服專線求援。

高公局國2、國4及國8橫向國道位在都會區，加上距離不長，緊急電話使用率極低，民國103年7月1日起試辦停用，至今只有1通因用路人發生事故又未帶手機而撥打緊急電話，目前無用路人有負面反應。

高公局說，考量國2、國4及國8緊急電話停用對用路人行車影響不大，明年起先拆除，約可省新台幣上千萬元維護費及電力費用。

至於同屬橫向的國6及國10，有山區及隧道路段，緊急電話仍保留，而縱向國道長度較長，會經過行動收訊較差山區路段，緊急電話仍有設置必要。

高公局說，國道約每公里雙向各設1個緊急電話，國2、國4及國8共長約52公里，設置超過100個緊急電話。

高公局表示，未來行駛國2、國4及國8國用路人，如遇到緊急狀況應儘可能將車輛停靠路肩或避車彎，並請車上乘員下車到安全地點撥打1968求援；如手機收訊不良，可撥打112緊急救難專線轉110報警。

如果手機沒電或沒帶時，可開啟前引擎蓋或後行李箱蓋，並揮動雙手求援，提醒其他用路人協助通報。高公局說，未來會加強沿線CCTV監看及協調拖救業者巡查，發現異常立即處理。1051230

(中央社)