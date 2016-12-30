3橫向國道上百緊急電話 106年起拆除
交通部台灣區國道高速公路局今天表示，明年1月1日起，拆除上百個國2、國4及國8行經都會區橫向國道路段緊急電話。高公局建議用路人，多利用1968免費客服專線求援。
高公局國2、國4及國8橫向國道位在都會區，加上距離不長，緊急電話使用率極低，民國103年7月1日起試辦停用，至今只有1通因用路人發生事故又未帶手機而撥打緊急電話，目前無用路人有負面反應。
高公局說，考量國2、國4及國8緊急電話停用對用路人行車影響不大，明年起先拆除，約可省新台幣上千萬元維護費及電力費用。
至於同屬橫向的國6及國10，有山區及隧道路段，緊急電話仍保留，而縱向國道長度較長，會經過行動收訊較差山區路段，緊急電話仍有設置必要。
高公局說，國道約每公里雙向各設1個緊急電話，國2、國4及國8共長約52公里，設置超過100個緊急電話。
高公局表示，未來行駛國2、國4及國8國用路人，如遇到緊急狀況應儘可能將車輛停靠路肩或避車彎，並請車上乘員下車到安全地點撥打1968求援；如手機收訊不良，可撥打112緊急救難專線轉110報警。
如果手機沒電或沒帶時，可開啟前引擎蓋或後行李箱蓋，並揮動雙手求援，提醒其他用路人協助通報。高公局說，未來會加強沿線CCTV監看及協調拖救業者巡查，發現異常立即處理。1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。