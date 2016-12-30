搭大眾運輸集點賺回饋 環保署鼓勵
為鼓勵民眾搭大眾運輸工具，行政院環境保護署將擴大推動搭捷運集綠點活動，明年1月1日起，除捷運，只要搭公車、客運及台鐵都可累積綠點賺回饋。
環保署日前推動搭捷運集綠點活動，民眾只要持悠遊卡或一卡通搭乘北高捷運就可集點賺回饋。環保署宣布，將擴大推動活動，除捷運，將公車、客運、台鐵，甚至是未來將通車的機場捷運，都納入環保集點範圍。
環保署說，民眾持載具搭台鐵與捷運相同，以搭乘實際金額每1元集1點，搭公車或客運，一律以每一次搭乘發給固定點數，每天以5次為限，從民國106年1月1日起到2月28日止試辦，未來檢討試辦成效再調整集點點數。
此外，106年2月28日前搭捷運、公車、客運、台鐵，綠點再加碼10倍，每天搭公車2次即可獲相當於10元回饋，累積1個月就可免費得到300元價值點數。
環保署表示，民眾可拿綠點到指定通路像是大潤發，愛買等店家通路綠色消費，只要買衛生紙、食用油等環保標章及碳足跡標籤產品，都可折抵或兌換消費金額，也可以折抵環保旅館或環教場所等12家綠色生活產業服務費用，每100點綠點相當於1元綠色消費。
環保署表示，民眾透過活動不僅可以在日常生活中透過具體行動表達對環保支持，也可於響應環保行動的同時獲得實質回饋，一舉數得，歡迎民眾踴躍參與。1051230
(中央社)
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