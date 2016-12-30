新北惜食分享網 新泰扶輪社捐冷藏車

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新北市新泰扶輪社今天響應「新北惜食分享網」，捐贈冷藏車1輛，將載運具時效性生鮮食品或物資送往社福團體或共餐廚房。

市長朱立倫表示，全台每年浪費3萬多噸的食物，其中有很多食物都可以再食用，只是因為保存期限或賣相不佳而遭淘汰。

他表示，推動「新北惜食分享網」活動，就是希望老天爺給的食物能獲好好珍惜，藉由冷藏車來載運配合的大賣場或果菜市場內NG食材，轉送到惜食、老人共餐廚房或有需要的弱勢民眾。

扶輪3490地區總監謝木土及新泰扶輪社長盧添富都強調小時候長輩都教導要惜食，因此，才熱烈響應「新北惜食分享網」，這是很有意義的活動。

盧添富說，這次社友共同捐贈新北市第一輛冷藏車「新泰一號」，希望未來在社友共同努力下繼續捐贈，出現「新泰二號」、「新泰三號」等更多冷藏車，除幫助社福團體，也能發揚惜時愛物的精神。1051230

(中央社)