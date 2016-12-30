新北惜食分享網 新泰扶輪社捐冷藏車
新北市新泰扶輪社今天響應「新北惜食分享網」，捐贈冷藏車1輛，將載運具時效性生鮮食品或物資送往社福團體或共餐廚房。
市長朱立倫表示，全台每年浪費3萬多噸的食物，其中有很多食物都可以再食用，只是因為保存期限或賣相不佳而遭淘汰。
他表示，推動「新北惜食分享網」活動，就是希望老天爺給的食物能獲好好珍惜，藉由冷藏車來載運配合的大賣場或果菜市場內NG食材，轉送到惜食、老人共餐廚房或有需要的弱勢民眾。
扶輪3490地區總監謝木土及新泰扶輪社長盧添富都強調小時候長輩都教導要惜食，因此，才熱烈響應「新北惜食分享網」，這是很有意義的活動。
盧添富說，這次社友共同捐贈新北市第一輛冷藏車「新泰一號」，希望未來在社友共同努力下繼續捐贈，出現「新泰二號」、「新泰三號」等更多冷藏車，除幫助社福團體，也能發揚惜時愛物的精神。1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。