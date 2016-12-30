2017台北跨年晚會 地下連通道管制

我要評比

台北市交通局今天說，31日信義區將舉辦跨年晚會活動，因應活動人潮，市府轉運站等地下連通道及租借YouBike會進行管制，並規劃3線散場接駁車，且管制區不可騎單車。

交通局說，31日晚間信義計畫區將舉辦「台北最High新年城2017跨年晚會」活動，為因應活動參觀人潮，當天晚間7時起市府轉運站及信義區地下連通道進行管制。

市府轉運站從31日晚間7時起大客車管制只出不進，旅客須至管制區外的替代站位搭車；台北101/世貿捷運站地下連通道，自晚間10時關閉，並於隔天凌晨3時重新開放。

微風信義地下連通道，自31日晚間10時關閉，並依平日時間開放，統一阪急百貨、微風信義百貨在隔天上午11時開放。

台北市公共運輸處已規劃3線散場接駁車，包含1號線，往捷運台北車站，可在仁愛路北側公車專用道及慢車道搭乘；2號線，往捷運公館站，在基隆路2段及光復南路搭乘；3號線，往木柵、景美地區，於松德路西側搭乘。

交通局說，自行車與微笑單車管制，因跨年活動時人潮眾多，考慮人潮安全，管制區域內全面禁止騎乘自行車；而微笑單車租借站亦配合活動進行分階段管制。1051230

(中央社)