A-Rod為女兒餵球 被敲全壘打

前美國職業棒球名將「A-Rod」羅德里格斯（Alex Rodriguez）8月引退，結束22年球員生涯，退休生活仍受媒體關注，最近餵球給女兒畫面曝光。

A-Rod卸下球員身分後，行程滿檔，季後賽期間任電視球評，經常在社群網站推特（Twitter）分享與家人聚餐照片，還成立公司，明年春訓將擔任紐約洋基隊特別顧問。

美國雅虎運動網站報導，很多球迷都在關注A-Rod有沒有可能復出打球，而A-Rod在推特貼出的短片顯示，他維持球技的部分可能僅止於拋球給女兒打，其他更享受與家人共處。

22秒短片中，8歲小女兒遺傳老爸運動細胞與明星特質，誇張模仿老爸打擊動作，面對投過來的2個球全命中。在老爸提醒下，女兒才想起要跑壘，而家人也很捧場大喊「全壘打！」1051230

(中央社)