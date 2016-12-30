打造澳洲絢麗跨年煙火 百年家族熱情不滅
佛蒂（Fortunato Foti）為今年眩目的跨年煙火構思時，背後有著延續200多年的煙火家族企業替他撐腰。
法新社報導，佛蒂家族1950年代從義大利移居澳洲，但他們1793年就開始從事相同事業。
澳洲華麗的煙火視覺饗宴聞名全球，也為全球跨年活動打響首砲。今年恰好是佛蒂家族第20年為澳洲舉辦煙火秀。
51歲的煙火總監佛蒂說，家族煙火秘方就是大量的熱情。
29歲的喬凡尼（Giovanni Foti）說：「熱情就在我們的血脈裡頭，從年輕就是如此。」喬凡尼與父親文斯（Vince Foti）為8人家族企業中的2人。
喬凡尼笑著告訴法新社：「我們太習慣於煙火了，我們開始愛上它們，接著便試著讓其他人也熱愛煙火。」
雪梨跨年慶祝活動耗時15個月規劃，估計斥資700萬澳幣（約新台幣1億6000萬）打造，每年有超過100萬人聚集在雪梨港觀賞煙火，另有10億人透過電視觀看。（譯者：中央社周莉芳）1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。