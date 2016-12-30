打造澳洲絢麗跨年煙火 百年家族熱情不滅

我要評比

佛蒂（Fortunato Foti）為今年眩目的跨年煙火構思時，背後有著延續200多年的煙火家族企業替他撐腰。

法新社報導，佛蒂家族1950年代從義大利移居澳洲，但他們1793年就開始從事相同事業。

澳洲華麗的煙火視覺饗宴聞名全球，也為全球跨年活動打響首砲。今年恰好是佛蒂家族第20年為澳洲舉辦煙火秀。

51歲的煙火總監佛蒂說，家族煙火秘方就是大量的熱情。

29歲的喬凡尼（Giovanni Foti）說：「熱情就在我們的血脈裡頭，從年輕就是如此。」喬凡尼與父親文斯（Vince Foti）為8人家族企業中的2人。

喬凡尼笑著告訴法新社：「我們太習慣於煙火了，我們開始愛上它們，接著便試著讓其他人也熱愛煙火。」

雪梨跨年慶祝活動耗時15個月規劃，估計斥資700萬澳幣（約新台幣1億6000萬）打造，每年有超過100萬人聚集在雪梨港觀賞煙火，另有10億人透過電視觀看。（譯者：中央社周莉芳）1051230

(中央社)