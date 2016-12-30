訪台違反一中原則？吉爾吉斯副議長回國傳「被辭職」

吉爾吉斯國會副議長阿利別科夫（Nurbek Alimbekov），驚傳被迫辭去職務。(圖/kaixian.tv)

曾於本月21日來台拜會立法院長等官員的吉爾吉斯國會副議長阿利別科夫（Nurbek Alimbekov），驚傳由於中國壓力，現而辭去職務；據陸媒引述吉爾吉斯當地媒體稱，阿利別科夫28日宣布「解除自己作為副議長的所有權力」，他承認自己在不久前未經本國議會許可，私自率議員團對台灣進行訪問。

根據大陸觀察者網30日稱，吉爾吉斯新聞通訊社AKI press29日援引吉國議會新聞處消息，阿利別科夫已經引咎辭職，原因是他前段時間造訪台灣時私會當地官員，違反了吉爾吉斯在台灣問題上的官方立場和與中國的友誼。

吉國議會新聞處人士對俄羅斯衛星通訊社也表示，阿利別科夫因議員團訪問台灣引起的醜聞辭職。

報導稱，阿利別科夫28日宣布「解除自己作為副議長的所有權力」，他承認自己在不久前未經本國議會許可，私自率議員團對台灣進行「訪問」。

阿利別科夫解釋稱，「在台灣期間沒有討論政治問題或簽署任何官方文件，但台灣媒體卻說我進行的是官方訪問。我不清楚他們大肆報導此次會面是出於何種目的。」

阿利別科夫稱「國家利益高於個人利益。為了避免損害吉中友好關係，我提出辭職。我們必須加強與中國的關係。」他透露，由於這一事件，中國向吉爾吉斯外交部發出了照會。

吉國議長圖爾松別科夫對此重申「一個中國」原則。他強調，阿利別科夫的行為違反了吉爾吉斯在台灣問題上的官方立場，這一立場體現在所有重要的雙邊基礎文件中。他說，吉爾吉斯方面承認，世界上只有一個中國，反對「台獨」，並重申吉爾吉斯不會與台灣建立正式關係，也不會與其有任何形式的官方聯繫。

本月21日，立法院長蘇嘉全在立法院秘書長林志嘉及外交部公使胡扶中陪同下，接見吉爾吉斯國會副議長阿利別科夫。蘇嘉全當時表示，即使中國大陸對台灣外交進行壓迫與干涉，使台灣的外交處境困難，但仍有信心，也希望提供台灣的資源與經驗，與吉爾吉斯等其它國家共同合作。

阿利別科夫當時也向蘇嘉全介紹吉國的民主發展進程，同時也表達了他們希望與台灣在觀光、電子產業和農業等三方面進行合作，他也說明在吉國發展投資的利基，希望台灣企業能夠前往投資。阿利別科夫表示，這是他首次到台灣訪問，也邀請台灣明年組團前往訪問，希望未來兩國關係能夠長長久久走下去。

(旺報)