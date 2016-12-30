台北跨年晚會反恐維安 千名警力進駐

我要評比

台北市2017最HIGH新年城跨年晚會明天在市府前廣場舉行，警方有鑑於國際發生恐怖攻擊，除加強管制、場檢，還派千名警力、偵爆犬進駐，要做到維安滴水不漏。

台北市跨年晚會明晚7時至翌日凌晨1時登場，預計將湧入龐大人潮，如果發生恐怖攻擊後果不堪設想，台北市警局信義分局不敢大意，動員千名警力，針對管制區周邊各處重要路口，盤查人車，並預置車輛攔阻器，避免車輛衝撞，也加強交通疏導規劃，讓散場民眾均能有一條返家的捷徑。

信義分局表示，這次成立5組「反恐打擊部隊」執行反恐偵蒐任務，由維安特勤警力、制服警力、蒐證警力組成，使用金屬探測器及車輛底盤檢查器，在跨年晚會開始前，就會在主舞台周邊、台北101大樓、國貿大樓、世貿一、三館、華納威秀、緊急應變通道及香堤廣場等人潮易聚集處，實施全面場檢，並指派偵爆犬配合執勤，強化反恐任務。

信義分局說，如果晚會期間民眾遇到可疑人士、狀況，也請立即通知現場執勤員警或撥打110，讓警方可以立即反應、處理，希望藉由大量警力、精密設施，將現場維安及秩序做到最好，民眾可安全無虞開心享受舞台表演和跨年煙火。1051230

(中央社)