元旦府前升旗 馬英九以個人身分參加

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前總統馬英九辦公室今天表示，馬英九會以個人身分，參加中華民國106年第一個府前元旦升旗典禮，參加元旦升旗後就離開，不會出席總統府升旗音樂會。

馬英九辦公室表示，馬英九從擔任台北市長開始，就會前往府前參加元旦升旗典禮；即使卸任市長未擔任公職期間，也曾以個人身分去參加府前元旦升旗。

馬英九辦公室指出，今年元旦升旗主辦單位改變以往形式，舉行「2017我們一起」總統府升旗音樂會，雖未邀請卸任元首副元首，但主辦單位為了顯示對馬英九的尊重，仍於昨天下午快遞送來音樂會邀請函，馬英九對此表示感謝。

馬英九辦公室說，由於馬英九只是參加元旦升旗，因此已予以婉謝，以個人身分參加元旦升旗後就離開。1051230

(中央社)