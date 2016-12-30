澎湖送夕陽迎日出 四部曲精彩連連
澎湖「冬天不上班旅行節」年終系列四部曲，明晚「感恩送別最後一道夕陽」、「愛戀澎湖、閃耀菊島」迎接2017年跨年晚會和元旦「(艸果)葉迎日出、一元曙光公車」和「元旦升旗典禮暨慢跑」。
澎湖氣象站主任許天生表示，澎湖是全台最後落日的縣份，時間應是落在下午5時26分，至於元旦日出則是在清晨6時44分，由於天氣回暖，屬多雲時晴的天氣，無論是最後一道夕陽或元旦的日出，有機會看得到夕陽落日和日出美景，但機會也不是很大。
澎湖縣政府跨年晚會系列活動，明天下午3時30分感恩送別音樂會，率先在馬公觀音亭草原上開唱，邀請有知名歌手許景淳、金曲原民歌后依拜維吉、排笛家張中立、大提琴手劉亮延、在地歌手陳宏銘引領民眾，祈福感恩送走2016的最後一抹夕陽，一起迎向2017年。
「愛戀澎湖．閃耀菊島 迎接2017跨年晚會」則在31日晚間9時30分在縣府廣場登場，邀請在地舞團E-BOY舞團、藝能舞團、星光幫歌手許仁杰、張芮菲還有WooHoo Party band等樂團帶來一連串的演出活動，並在跨年倒數時，以施放煙火來迎接迎接嶄新的2017年。
澎湖縣政府並舉辦「(艸果)葉迎日出、一元曙光公車」和「元旦升旗典禮暨慢跑」活動，元旦清晨還準備有500份活力海鮮飯糰，分送給參加迎接2017(艸果)葉第一道曙光的民眾或遊客享用，上午8時在縣府前廣場元旦升旗後展開2公里的路跑。1051230
(中央社)
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