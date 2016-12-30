華航A350帝雉號字體 票選楷體完成彩繪登場
華航首架A350「帝雉號」今年10月下旬亮相時，被網民嫌醜斃的新細明體中文，華航從善如流改以票選方式處理，字體「點睛」網路票選結果出爐，由楷體勝出，今(30)日完成彩繪重新亮相，。
在11月 21日到30日10天的票選活動中，5款字體由民眾投票，獲得總票數 123,247 票，「帝雉號」以中文字「楷體」，英文字「Baskerville」，受廣大網友喜愛，以高達86,719票勝出。新機已完成彩繪，於今日上午執飛 CI152 航班，由桃園飛往日本大阪。
華航第一架 A350-900XWB 新世代客機於 2016 年 9 月 30 日交機，第 2 至第 4 架也分別於 2016 年底前陸續交機完畢，目前已於區域航線營運，並即將以最嶄新的外觀、舒適的內裝直飛歐洲。
全台獨一無二的帝雉彩繪機身，漆上「帝雉號」三字不僅為華航 A350 新機畫龍點睛，更讓台灣特有種帝雉聞名全世界，翱翔於萬呎高空之上。華航感謝社會大眾關注並為帝雉號選出最適合的字體， 2017 年即將到來，華航祝福大家新年快樂，也期許在新的一年將服務做的更好。
華航自 2008 年宣布引進 14 架 A350-900 XWB 客機，預計於 2016 年至 2018 年間陸續交付完畢，不僅為國內率先使用此款最新機種的航空公司，至 2017 年起華航長程線客機平均機齡將大幅降至 3.6 年，逐步落實機隊年輕化的策略。華航集團機隊已達 113 架規模，2017 年 1 月起，華航將以 A350-900 XWB 執行阿姆斯特丹、維也納、羅馬等歐洲航線 A350 的引進讓華航能布局歐洲航網，擴大旅客服務範圍，亦象徵華航機隊更加年輕、客艙產品的再進化。
(工商)
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